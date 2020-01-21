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سهم أرامكو يسجل 34.40 ريال في التعاملات الصباحية
تراجع طفيف نسبته (0.58%)
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سعر سهم أرامكو في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 34.40 ريال بتراجع طفيف نسبته (0.58%) بحسب سوق الأسهم السعودية تداول.
يذكر أن سهم أرامكو أنهى تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مرتفعًا 0.25 ريال أو ما يعادل 0.73% من قيمته ليغلق عند سعر 34.60 ريال.
وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو يوم أمس الاثنين، 11,769 صفقة، بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 615 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 7,236,427 سهماً بقيمة 248,937,173.80 ريالًا.
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