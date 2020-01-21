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تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

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2020-01-21

تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

سقطت بصاروخين من طراز TOR-M1
تفاصيل إسقاط الطائرة الأوكرانية

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد تكتمها عن التفاصيل، رغم إعلان الحرس الثوري أن أحد عناصره أطلق صاروخاً قصير المدى باتجاه الطائرة عن طريق الخطأ، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني أن صاروخين من طراز “TOR-M1” استهدفا الطائرة الأوکرانية التي راح ضحيتها 176 راكباً أغلبهم كنديون وإيرانيون.

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وأوضحت الهيئة في تقرير ثانٍ، أمس الاثنين، أن “صاروخين من طراز TOR-M1 أُطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، كان أعلن في الأسبوع الماضي، وبعد أيام على نكران مسؤوليته عن حادثة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت فجر الثامن من يناير، أن صاروخاً أطلق باتجاهها، لكنه انفجر قرب الطائرة، قائلاً “إن الطائرة حرفت مسارها للعودة”، وهو ما نفته لاحقاً أوكرانيا بالخرائط.

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