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أمانة العاصمة المقدسة تحصل على شهادة أخصائي الإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مركز الإبداع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة على أول شهادة معتمدة دوليا كأخصائي إبداع، وذلك بعد اجتياز المركز اختبار برنامج الرخصة الدولية لقيادة الإبداع. ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى القطاعات الحكومية بالسعودية. كما منح مركز الإبداع البلدي شهادة NXplorers لتطوير الحلول الإبداعية "في حل المشكلات وفهم التحديات"، والمقدمة من مبادرة "شل انطلاقة" المقامة في شركة وادي مكة للتقنية، التابعة لجامعة أم القرى، وهي الدورة الأولى من نوعها على مستوى السعودية لشرح أدوات التفكير الإبداعي بشكل مفصل وتطبيقها عمليا.



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