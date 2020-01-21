السعودية | ولي العهد يستعرض مع البرهان علاقة البلدين باتصال هاتفي

شكرا لقرائتكم ولي العهد يستعرض مع البرهان علاقة البلدين باتصال هاتفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.