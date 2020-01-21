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عدن - ياسمين التهامي - تتوالى تصريحات من المسؤولين الإيرانيين، والتي تلقى سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب مقتل قائد قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وعن طريقة الانتقام الإيراني من الولايات المتحدة بسبب اغتيالها لسليماني.

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اقتحام البيت الأبيض.. والرئيس الأمريكي ترامب يحاكم في طهران والقضاء الإيراني ينتقم لمقتل قاسم سليماني



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آخر هذه التصريحات ما صرح به المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أننا سوف نقدم طلبا رسميا عبر وزارة الخارجية الإيرانية لتسليم الرئيس الأمريكي ترامب ومحاكمته في إيران على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة ما صرح به المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، حيث يقول : " إنهم سيحاكمون ترامب في المحاكم الإسلامية الإيرانية وعن طريق وزارة الخارجية الإيرانية يتم تقديم طلب لتسليم الرئيس الأمريكي إلى إيران بعد نهاية رئاسة ترامب ".



ويعتبر هذا المقطع هو الأكثر انتشارا بين الإيرانيين ، حيث أصبحت السلطة الإيرانية محل سخرية واستهزاء بين الإيرانيين.

العجيب أن المتحدث باسم السلطة القضائية يتحدث هنا بحماسة وأن إجراءات تسليم ترامب ستكون قانونية وسليمة.

ويأتي فيديو المتحدث باسم السلطة القضائية عقب ما قام به الحرس الثوري ، عقب بثه مقطع فيديو يظهر التخطيط لعملية تستهدف اقتحام البيت الأبيض.

وظهر مقطع الفيديو الذي بثه الحرس الثوري الإيراني حينها فيلما قصيرا عن عمليات اقتحام البيت الأبيض واغتيال الرئيس الأمريكي ترامب رداً على مقتل قاسم سليماني.

كما صرح أيضا في وقت سابق مقدم برامج التلفزيون الإيراني أن سكان ايران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي مكافأة لمن يأتي برأس ترامب.



وعن المكافأة أضاف وقتها أنها ستقدم للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأميركي المجنون صاحب الشعر الأشقر.