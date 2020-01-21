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عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو رصده أحد السياح بحديقة كروجر الوطنية، لحظات الهجوم الشرسة التي شنها أسد جائع على خنزير بري مختبئ داخل جحره خوفا من فتك الأسود والحيوانات البرية المفترسة الأخرى.

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أسد جائع يخرج فريسته من جحر بشراسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! “فيديو لأصحاب القلوب القوية“



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في بداية المقطع ، تظهر فقط الساقين الخلفيتين والذيل للأسد الشاب وهو يناضل من أجل سحب الخنزير المنكوب من مخبأه تحت الأرض في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، كما ورد عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

شرع الأسد في جر الخنزير من جحره بشراسه وفتك به في الوقت الذي أصدر الخنزير صريخاً محاولاً التصدي لهذه الهجوم الشرس، ولكن لسوء حظه أصبح وجبه دسمه طازجة للأسد في غضون دقائق.

يذكر أن السائحين رصدوا الواقعة عبر سيارة جيب كانت قريبة من المكان، حيث تم تصوير الأسد وهو يسحب الخنزير المحكوم عليه بالموت دون عناء عندما يتحرك فوق الأرض بينما يستمر في سماع صراخ الخنزير التي تقشعر لها الأبدان.

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