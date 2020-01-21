توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تبوك والرياض والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة. وبالنسبة لدرجات الحرارة في المملكة غداً، فيُتوقع أن تصل أعلاها إلى (30 درجة) في جازان، وأدناها إلى (3 درجات) في تبوك.
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