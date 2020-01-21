نشرت دارة الملك عبدالعزيز،صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان رحمهم الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عام ١٣٩٦هـ / (١٩٧٦م). وأظهرت الصورة -التي التقطت في روضة الخفس خارج مدينة الرياض- الملك فهد بن عبدالعزيز وعلى يمينه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صورة نادرة تجمع الملك سلمان واثنين من ملوك السعودية وأمير.. والكشف عن مكان وتاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.