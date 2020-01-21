بعد انفصالها عن زوجها.. خمسينية ترفع دعوى عضل ضد ابنها لرفضه زواجها في الدمام.. والمحكمة تصدر هذا القرار

حكمت محكمة الأحوال الشخصية بالدمام لسيدة خمسينية بتزويج نفسها بعد أن أثبتت للمحكمة تعرّضها للعضل على يد أحد أبنائها، بعد انفصالها عن زوجها الذي كان هو والده.

وحسب “الوطن” رفعت السيدة الخمسينية دعوى عضل على أحد أبنائها تدعي عليه بالعضل، ومنعها من حقها في الزواج بعد أن تقدم لها رجل من أندادها كامل الأهلية – كما ادعت السيدة- وقوبل طلبه بالرفض من قبل ابنها الوليّ.

ونص الحكم الشرعي الذي حكم به القاضي بأنه ثبت لدى دائرة الأحوال الشخصية وقوع العضل على السيدة من ابنها، وحكم لها بنقل ولاية التزويج إليها لتزوج نفسها من الخاطب.

ووافقت السيدة الخمسينية على الحكم، وتم تسليم ابنها صك الحكم لتقديم الاعتراض بطلب المرافعة أو التدقيق لدى محكمة الاستئناف، مانحة إياه حق الاستئناف والاعتراض خلال الفترة المحددة والبالغة 30 يوما من إصدار الحكم.