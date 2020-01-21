خبير طقس يكشف عن تعرض المملكة لأقوى موجة قطبية منذ دخول الشتاء بداية من اليوم.. ويحدد مدتها وموعد شدتها

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ، عبدالله العصيمي أن موجة قطبية شديدة البرودة الأقوى منذ دخول الشتاء تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من اليوم . مشيرا إلى إن الطقس بشكل عام شديد البرودة حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وحسب “الوطن” أوضح العصيمي أن الموجة سوف تشتد الأربعاء والخميس. وتتراجع قليلا يوم الجمعة، فيما تعاود شدتها السبت المقبل نتيجة اندفاع قطبي جديد.

وتوقع العصيمي مرور جبهة هوائية باردة من مساء اليوم تسبب انخفاض الحرارة ونشاطا كبيرا في الرياح السطحية مثيرة للغبار وخصوصا في سدير، الصمان، حفر الباطن.

وأضاف يصل تأثير الجبهة الباردة المنطقة الشرقية مساء الغد وصباح بعد غد وتؤدي إلى تساقط الأمطار الرعدية، وتهطل أمطار متفرقة متزامنة مع الثلوج في مرتفعات القريات وأجزاء من طريف تمتد بشكل خفيف ما بين طريف وحزم الجلاميد مساء اليوم وصباح الغد.