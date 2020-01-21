“مركز الأمن السيبراني” يحذر من تهديدات في متصفح “كروم” وهواتف “هواوي”

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني – اليوم (الإثنين) – من تهديدات أمنية في متصفح “جوجل كروم” وهواتف “هواوي”. وأوضح أن هذه التهديدات قد تمكّن المهاجمين من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة أو تسريب المعلومات وإيقاف عمل الهاتف الذكيّ. وأوصى المركز مستخدمي متصفح “كروم” وهواتف “هواوي” بتحديث النسخ التي يستخدمونها، وتطبيق التحديثات التي يتلقونها تلقائياً.

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