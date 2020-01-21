تطبيق واتساب يتجاوز خمس مليارات تنزيل من على متجر جوجل بلاي

︎ :

.

لم يصل سوى عدد قليل من تطبيقات أندرويد إلى رقم خمس مليارات “5 مليار” عملية تنزيل من على متجر الأندرويد الرسمي جوجل بلاي ، وجُلّ هذه التطبيقات تابعة لجوجل وهي قادمة بشكل مُسبق مع هواتف وأجهزة أندرويد، في السياق ذاته، وصل تطبيق فيس بوك العام الماضي إلى هذا الرقم، ويرجع الفضل على الأرجح، إلى شراكة التطبيق مع سامسونج ومصنعي الأجهزة الأخرى، والآن ينضم واتساب والذي تملكه فيس بوك أيضًا إلى هذه القائمة.

بالتالي، وبعيدًا عن تطبيقات جوجل المثبتة مسبقًا، أصبح واتساب التطبيق الثاني بعد فيس بوك الذي يتجاوز حاجز الـ 5 مليار عملية تنزيل من متجر بلاي، عمومًا، وكما هو الحال مع معظم تطبيقات أندرويد التي تصل إلى أرقام كبيرة في عمليات التثبيت، فإن هذا الرقم لا يشمل فقط التنزيلات من المتجر، ولكنه أيضًا يشمل النسخ المثبتة مسبقًا، ومن المعروف أن سامسونج قد قامت بوضع واتساب كتطبيق افتراضي على أجهزتها وقد فعلت هواوي نفس الشيء الفترة الأخيرة.

أخيرًا، يُعدّ تطبيق واتساب وسيلة اتصال رئيسية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم..، ومع وجود أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا، يُفهم من ذلك أن نسبة كبيرة من عمليات التثبيت الخاصة به هي تنزيلات منتظمة.

