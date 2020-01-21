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رفض العملاق الباكستاني أرباب خيزر حياة، صاحب الـ27 عامًا الزواج من أي امرأة تزن أقل من 102 كيلوغرامًا؛ حيث يزن 444 كغم، ويبلغ طوله حوالي مترين، كما يشترط أن تكون عروسه طباخة رائعة لتساعده في تناول طعامه المفضل الذي يبلغ 10000 سعرة حرارية يوميا.
ويتناول الشاب 36 بيضة يوميًا في الإفطار، إلى جانب 5 لترات من الحليب و3 كيلو من اللحم مع الأطباق المليئة بالأرز والخبز، لافتًا إلى أنه يتعرض الآن لضغوط من عائلته للعثور على امرأة يتزوجها ويكون عائلة معها، لكنه لم يقابل بعد أي فتاة تشد انتباهه.
وصرح العملاق الباكستاني، عن فتاة أحلامه: ” أريد مقابلة امرأة تزن 100 كيلوغرام على الأقل وأن يكون طولها 1.9 مترا، جميع النساء اللاتي يرغبن في الزواج مني حتى الآن كنّ نحيفات للغاية..، كنت أبحث عن الحب، وشاهدت 200-300 فتاة، لكنهن كنّ في المتوسط ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاب «عملاق» يرفض عروض زواج من 300 فتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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