السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ملتقى "الهدى النسائي" بمدينة الرياض



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد ملتقى "الهدى النسائي"، خلال الفترة من 30 / 5 - 2 / 6 / 1441هـ، في قاعة المرسلات بحي المرسلات في الرياض، بمشاركة عدد من الداعيات والمختصات في مجال الأمن الفكري.

ويستهدف الملتقى الذي يأتي برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكثر من 1800 مشاركةً يمثلن الداعيات المتعاونات والمشرفات وعامة الحضور المتوقع من النساء.

ويتضمن الملتقى إقامة محاضرات وندوات علمية مؤصلة تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وتوثيق الصلة بين المجتمع النسائي من خلال ملتقيات منتظمة ومستويات علمية متفاوتة تحتضن فئات المجتمع كافة.

وينطلق الملتقى يوم السبت بندوتين علميتين الأولى بعنوان: "أعظم الحقوق"، والندوة الثانية التي بعنوان (الظلم العظيم)، فيما تقام يوم الأحد ندوتان علميتان الأولى بعنوان (شركيات معاصرة), والندور الثانية بعنوان (سفينة النجاة)، وفي يوم الأثنين تقام كذلك ندوتان علميتان الأولى تأتي بعنوان (مضلات الفتن), والندوة الثانية بعنوان (قضايا فكرية).

ويصاحب الملتقى مسابقة علمية في كتاب الإرشاد للشيخ صالح الفوزان، ومعرض علمي ومنتدى خاص بالفتيات، يضم عدداً من المواضيع العلمية والحورات الهادفة ومسابقات مختلفة، ويتم توزيع عدد كبير من الجوائز على المشاركين الفائزين بالمسابقات.

وتأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها الوزارة في إطار تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.

// انتهى //

10:52ت م

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