السعودية اليوم / أمين نجران ورئيس المجلس البلدي يقفان على الخدمات والمشاريع البلدية بمركز الخرعاء



نجران 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

وقف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، ورئيس المجلس البلدي علي بن صالح قميش، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي أمس، على مستوى الخدمات والمشاريع البلدية بمركز الخرعاء شرق مدينة نجران.

واستعرضوا مع رئيس مركز الخرعاء محمد بن رمضان العواجي، احتياجات المركز والقرى التابعة له من المشاريع والخدمات البلدية، كما التقى أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي المواطنين للاطلاع على مطالبهم واحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع البلدية بالمركز والقرى التابعة له.

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10:48ت م

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