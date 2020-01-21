

عنيزة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي أمس، العيادة الصحية المدرسية بالثانوية الحادية عشرة بالمحافظة، مطلعاً على تجهيزات العيادة، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، ومساعد مدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة ماجد صالح المنيع، ورئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية ماجد الصيخان، وعدد من القيادات التعليمية.

وأبدى الحربي سعادته بمذكرات التفاهم التي تم عقدها مع الشركاء لإقامة دورات تدريبية متخصصة وزيارات متتالية للمدارس، بغرض إجراء الفحوصات الطبية للطلاب والطالبات وزيادة التوعية الصحية في المدارس، من خلال التناغم والتعاون بين فرق العمل المختصة، مؤكداً أن هذا العمل كان على قدر التطلعات، مقدماً جزيل شكره لجميع العاملين، مشدداً على ضرورة تفعيل العيادات لخدمة الطالبات والطلاب.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية "الصيخان"، أن عدد العيادات التي تم تجهيزها ٦٤ عيادة صحية مجهزة تجهيزاً نوعياً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية المتطورة في مدارس البنين والبنات بالمحافظة.

// انتهى //

10:47ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يدشن العيادة الصحية المدرسية بالثانوية الحادية عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.