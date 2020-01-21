السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تحصل على شهادة أخصائي الإبداع



مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

حصل مركز الإبداع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة على أول شهادة معتمدة دولياً، كأخصائي إبداع، وذلك بعد اجتياز المركز اختبار برنامج الرخصة الدولية لقيادة الإبداع.

ويعـد البرنامج الأول من نوعه على مستوى القطاعات الحكومية بالمملكة، كما مُنح مركز الإبداع البلدي شهادة NXplorers لتطوير الحلول الإبداعية "في حل المشكلات وفهم التحديات"، والمقدمة من مبادرة "شل انطلاقة" المقامة في شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى، وهي الدورة الأولى من نوعها على مستوى المملكة لشرح أدوات للتفكير الإبداعي بشكل مفصل وتطبيقها عملياً.

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