السعودية اليوم / " شرح أسماء الله الحسنى " درس بدعوي الطائف



الطائف 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

ينظم مكتب الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غدٍ، درساً في شرح أسماء الله، وذلك عقب صلاة العشاء بجامع عبدالله الشهري بحي السحيلي.

ويأتي ذلك ضمن نشاط المكتب الدعوي خلال الشهر الجاري لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .

// انتهى //

10:40ت م

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