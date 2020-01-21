السعودية اليوم / "النجاة من الفتن" محاضرة بتعاوني تبوك غداً



تبوك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة, محاضرة بعنوان "النجاة من الفتن", وذلك في جامع ابن باز بحي المهرجان بتبوك.

وتأتي المحاضرة التي تقـام بعد صلاة العشاء، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

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10:38ت م

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