السعودية اليوم / تعاون بين التدريب التقني و"قوت" و"فهم" لتطوير المعايير المهنية لتشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

رعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، توقيع التعاون المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية

وقّع المذكرة من جانب المؤسسة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق، وصاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي، والرئيس التنفيذي لمركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

ويتمثل التعاون في تطوير المعايير المهنية لقطاعي المطاعم والمقاهي، حيث إنها اللبنة الأساسية في تكوين الرأسمال البشري الوطني القادر على الارتقاء بجودة وكفاءة

هذا القطاع الحيوي، وستسهم المعايير المهنية في تمكين القطاعات التعليمية لتطوير وتدريب المواطنين والمواطنات على شغل وظائف تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي، وكذلك الارتقاء ببيئة العمل من خلال وضوح نطاق العمل والفرص التي يوفرها القطاع وفرص التطور المهني من خلال التدرج الوظيفي على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى هذه القطاعات واستثمار إمكاناتها من أجل صنع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل، وتمكين الكفاءات السعودية من الجنسين لقيادة وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تطبيق برنامج وطني موحد للاعتماد المهني والتسلسل الوظيفي لقطاع المطاعم والمقاهي، وتوطين المعرفة والمعايير العالمية للتناسب مع البيئة والمجتمع السعودي.

// انتهى //

10:35ت م

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الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، توقيع التعاون المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي (قوت) ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم) وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.وقّع المذكرة من جانب المؤسسة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق، وصاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي، والرئيس التنفيذي لمركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.ويتمثل التعاون في تطوير المعايير المهنية لقطاعي المطاعم والمقاهي، حيث إنها اللبنة الأساسية في تكوين الرأسمال البشري الوطني القادر على الارتقاء بجودة وكفاءةهذا القطاع الحيوي، وستسهم المعايير المهنية في تمكين القطاعات التعليمية لتطوير وتدريب المواطنين والمواطنات على شغل وظائف تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي، وكذلك الارتقاء ببيئة العمل من خلال وضوح نطاق العمل والفرص التي يوفرها القطاع وفرص التطور المهني من خلال التدرج الوظيفي على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى هذه القطاعات واستثمار إمكاناتها من أجل صنع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل، وتمكين الكفاءات السعودية من الجنسين لقيادة وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تطبيق برنامج وطني موحد للاعتماد المهني والتسلسل الوظيفي لقطاع المطاعم والمقاهي، وتوطين المعرفة والمعايير العالمية للتناسب مع البيئة والمجتمع السعودي.// انتهى //10:35ت م0032

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