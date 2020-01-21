السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية في سكاكا



سكاكا 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، تنفيذ الدورة العلمية التي بعنوان (شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، التي تستمر حتى يوم الخميس القادم بجامع الرحمانية بمدينة سكاكا، بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم.

// انتهى //

10:33ت م

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