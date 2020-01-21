السعودية اليوم / صحة جازان تتعامل بنجاح مع 2420 حالة إنقاذ حياة العام الماضي



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

بينت صحة جازان أنها تعاملت بنجاح بفضل الله مع 2420 حالة إنقاذ حياة خلال العام الماضي 2019.

وأكدت أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بجازان تابعت تحويل إنقاذ الحياة عن طريق برنامج إحالتي، الذي تعمل عليه صحة جازان عبر البرنامج العلاجي.

وأضافت أنه بلغ عدد الحالات المرضية التي شملها البرنامج العلاجي 40867 حالة مرضية منها 2420 حالة إنقاذ حياة، وعدد 2977 حالة مرضية طارئة وعدد 2572 حالة مرضية روتينية، وعدد 6097 حالة مرضية تم متابعتها وإحالتها لقسم العيادات الخارجية.

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10:18ت م

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