شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

Advertisements وقال إنه سيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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