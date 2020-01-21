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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

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الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة  الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

 

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وقال إنه سيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

 

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