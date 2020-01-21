شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 صباحًا, 21 يناير 2020 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :ـ

( بيان من الديوان الملكي )

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.