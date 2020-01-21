صور.. جازان تحتضن مهرجان أجود وأغلى أنواع البن في العالم

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان بالتنوع في محاصيلها الزراعية التي تنتجها طوال أيام السنة.

ومن أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة، شجرة البن وفي هذا الوقت تستعد محافظة الداير بجازان لانطلاق كرنفالها السنوي ومهرجانها “مهرجان البن” في نسخته السابعة والذي سينطلق في 30 يناير الحالي وبحضور سمو أمير المنطقة ونائبه.

المهرجان بنسخته السابعة

وقال المتحدث الرسمي باسم مهرجان البن الأستاذ سالم المالكي لـ”متابعات الخليج 365“: “إن الاستعدادات مستمرة من خلال اللجان التي تم تشكيلها، عمل دؤؤب يتواصل من أجل الخروج بنسخة جديدة لمهرجان البن بنسخته السابعة، علماً أن المهرجان سوف ينطلق في ٣٠ يناير ٢٠٢٠ ويستمر حتى ٥ فبراير ٢٠٢٠ وذلك بإشراف من محافظ الداير الأستاذ نايف بن لبدة، ومتابعة مستمرة من رئيس المهرجان الدكتور مفرح المالكي، موضحاً أن البن المعروض هو البن الخولاني”.

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– أغلى أنواع البن:

من جهة أخرى أكد محافظ الداير نايف بن لبدة إلي أن مهرجان البن يعد من المهرجانات المهمة في المنطقة لما يعكس منتج البن من ثروة اقتصادية وطنية عامة وعالمية ويعد منتج البن العربي (البن الخولاني) والمتواجد بكثرة في جبال محافظة الداير من أغلى وأجود أنواع البن في العالم، وذلك وفقًا للنتائج المخبرية بعد أن خضع البن الخولاني لعدة اختبارات في مراكز عالمية وأثبت جودته.

– تأهيل المزارعين:

ويهدف المهرجان لتسويق المنتج وأيضاً تدريب المزارعين عبر ورش تنظمها عدة جهات للمزارعين لممارسة الزراعة بأساليب صحيحة لتعزيز زيادة محصول البن وأيضا لجذب السائحين من داخل وخارج المنطقة وتعريفهم على الثروات السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان سوف تكون متنوعة وثقافية وفنية تعكس التراث الشعبي للمحافظة وما يجاورها من المحافظات.

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