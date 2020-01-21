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الـ FBI يرفع السرية عن وثيقة تخص طلابًا من المملكة
متهمين في جرائم مختلفة بينها القتل
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، السرية عن وثيقة تخص عددًا من الطلاب السعوديين المتهمين في جرائم قتل مختلفة، حصلت عليها صحيفة ذا أوريجونيان.
وتتضمن الاتهامات الموجهة لمجموعة من الطلاب السعوديين، جرائم مختلفة تتراوح بين القتل غير العمد والاعتداء، ويرجع تاريخ بعض الحالات إلى 30 عامًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة والولايات المتحدة لا تشتركان في معاهدة لتسليم المطلوبين للعدالة.
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