بالفيديو.. صحفي أمريكي يتهم بنك قطر الإسلامي بتمويل الإرهاب

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتهم صحفي أمريكي، خُطف في سوريا وأطلق سراحه لاحقاً، بنكاً قطرياً بتمويل الإرهاب في سوريا والمنطقة.

وقال الصحفي الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن بنك قطر الإسلامي يوفر الدعم والتمويل لجبهة النصرة وحليفتها تنظيم أهل الشام في سوريا.

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وتابع الصحفي: “علمت عن تورط بنك قطر بعد عودتي للديار بسنين، واكتشفت فظاعة ما يقومون به، مضيفاً أن بنك قطر الإسلامي لديه سياسة معلنة وسياسة غير معلنة لضمان عدم الكشف عن تورطه.

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