صور.. ملتقى الاستقدام ينطلق بموسمه الثالث لبحث الفرص ومواجهة التحديات

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير - عبدالإله الخيبري

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية المساندة، والذي يعقد خلال الفترة 20-23 يناير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال المشرف العام على الملتقى يحيى الأمير إن الملتقى يأتي في موسمه الثالث ليعكس أهمية وضخامة هذا القطاع، مما يعكس متانة واقتصاد المملكة في هذا المجال.

ومن جهته أكد عبدالعزيز الكثيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية الراعي الشريك للملتقى، أن هدف الملتقى هو إيجاد حلول للموارد البشرية في البلد، والسعي لحماية حقوق العمالة.

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وأوضح الكثيري لـ”متابعات الخليج 365” أن المعرض يأتي سنويًا لبحث الفرص الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة لمعرفة التحديات والمشاكل التي تواجه الاستقدام والموارد البشرية والعمل على حلها، مشيدًا بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها لمثل هذه الملتقيات.

ويشهد الملتقى في موسمه الثالث على التوالي مشاركة العديد من شركات الاستقدام وشركات الموارد البشرية الرائدة في هذا المجال، كما يصاحب الملتقى مجموعة من ورش العمل على مدار الثلاثة أيام المقبلة، يقدمها مختصون ومستثمرون وأكاديميون.

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