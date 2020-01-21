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تشن وي تشينغ يتغزل بالعلا وعمقها التاريخي

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2020-01-21

تشن وي تشينغ يتغزل بالعلا وعمقها التاريخي

رائعة هي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أبدى سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، إعجابه الشديد بالعلا، وعمقها التاريخي، ووصفها بأنها منشأ حضارات مزدهرة أقيمت قبل آلاف السنين.

ونشر السفير الصيني صورة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر بها وهو يستمتع بوقته في مدينة العلا، وعلق عليها قائلاً: “المشي في العلا حيث نشأت حضارات مزدهرة هنا منذ آلاف السنين، وأعجبني بصدق العمق التاريخي للمكان، رائعة هي السعودية”.

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