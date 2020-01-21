- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تشن وي تشينغ يتغزل بالعلا وعمقها التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تشن وي تشينغ يتغزل بالعلا وعمقها التاريخي
رائعة هي السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أبدى سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، إعجابه الشديد بالعلا، وعمقها التاريخي، ووصفها بأنها منشأ حضارات مزدهرة أقيمت قبل آلاف السنين.
ونشر السفير الصيني صورة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر بها وهو يستمتع بوقته في مدينة العلا، وعلق عليها قائلاً: “المشي في العلا حيث نشأت حضارات مزدهرة هنا منذ آلاف السنين، وأعجبني بصدق العمق التاريخي للمكان، رائعة هي السعودية”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تشن وي تشينغ يتغزل بالعلا وعمقها التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.