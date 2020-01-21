مكة: معاقبة 113 مخالفاً للذوق بينهم امرأة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، ضبط 113 مخالفاً، منهم 112 رجلاً وامرأة واحدة، خلال الأسبوعين الماضيين من 10/5/1441 وحتى 24/5/1441. ووفقا للمتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، فإنه تم ضبط المخالفين في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام. وكشف الغامدي أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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