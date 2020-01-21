حمد آل الشيخ: نصف الشعب أصحاب مصلحة في التعليم

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أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن التعليم هو صناعة المستقبل لأي دولة ناجحة، والدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتعليم يعكس حجم تطلعاتهم الكبيرة من هذا القطاع.

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وأضاف وزير التعليم خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، أن قطاع التعليم قطاع ضخم، أصحاب المصلحة فيه هم نصف شعب المملكة، ويتكون من 7 مليون طالب في التعليم العام والجامعي، و170 ألف بالتدريب الفني والمهني، وعدد منسوبي هذا القطاع يصل إلى مليون منسوب.

وتابع حمد آل الشيخ: هدف الوزارة هو بناء جيل المستقبل على ثوابت دينية ووطنية، ومهارات خاصة لبناء هذا المستقبل الواعد.

