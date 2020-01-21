حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

︎ : . تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





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