شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد البرنامج السعودي لمحافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

تفاصيل زيارة وفد البرنامج السعودي لمحافظة الجوف اليمنية الثلاثاء 21 يناير 2020 أجرى وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زيارة إلى محافظة الجوف، في إطار الاتفاق تنفيذ مجموعة من المشرعات الجديدة.

وسلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الوثائق الخاصة بالمشاريع إلى المكتب الفني بللمحافظة. وتشمل الوثائق مشاريع إدارة الموارد المائية والطاقة، ودعم فرص التعليم والتعلم، ودعم قطاع النقل والطرق. Advertisements واتفق وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على آلية عمل مخصصة للإشراف على مشاريع البرنامج في المحافظة. وناقش الوفد مستجدات مشروع دعم قطاع النقل والطرق، حيث اتفق على تمهيد جميع معوقات المشروع في مديرية الحزم بشكل كامل. وعقد عدد من المختصين في مجال التنمية بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في المحافظة.

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