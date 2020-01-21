شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تطبيقات لـ«الشؤون الإسلامية» على المنصات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام 5 تطبيقات إلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتنوعة عبر منصاتها الرقمية المختلفة، لتُمكن الجميع من الاستفادة من خدماتها في مجالات العناية بالمساجد والدعوة إلى الله. وتشمل التطبيقات «تطبيق مساجد»، الذي يتيح للمتصفح فرصة استكشاف المساجد القريبة من موقعه الذي يتواجد فيه، و«تطبيق مصحف المدينة النبوية» الذي يوفر نسختين عاليتي الدقة من مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، ويدعم 13 لغة عالمية، و«تطبيق هدي النبي في الحج»؛ للتعريف بشكل كامل بأداء المناسك من الإحرام حتى التحلل، و«تطبيق زاد الحاج والمعتمر»، الذي يساعد على أداء مناسك الحج والعمرة، و«تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين المخصص لضيوف خادم الحرمين الشريفين»، الذي يعمل على إيضاح مناسك الحج والعمرة، وطرق التواصل مع الجهات الأمنية.

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