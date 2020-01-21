شكرا لقرائتكم خبر عن 300 خبير في «تاريخ وحضارة مكة عبر العصور» والان نبدء بالتفاصيل

يلتقي أكثر من 300 خبير وأكاديمي في الملتقى العلمي الـ19 الذي تطلقه جامعة أم القرى، بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية ، تحت شعار «تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور»، غدًا الأربعاء، ولمدة يومين بقاعة الملك عبدالعزيز في العابدية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على مطبوعاتها د. عبدالله الزيدان أهمية الملتقى في تزويد المهتمين بتاريخ الوطن العربي بأبحاث رصينة ومجودة خاضعة لمناقشة المشاركين من ذوي الاختصاص، لتحكيمها وطباعتها في مجلدين ضخمين، منوها بدور الترجمة في خدمة الباحثين، للوصول إلى المستويات العالمية، خاصة أن قواعد المعلومات العالمية تستند على الملخصات البحثية في عرض الإنتاج العلمي والأكاديمي للباحثين.

وأفاد المشرف على فرع الجمعية بالجامعة، أمين عام الملتقى د. فهد المالكي، بأنه يأتي مطبقًا لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقًا للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية أكاديمية، لتبادل الخبرات العلمية وعرض المقترحات ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل، مؤكدًا ارتفاع عدد مشاركات النسخة الحالية بنسبة 20% عن الملتقيات السابقة.

ويتضمن الملتقى 6 جلساتٍ علمية، تناقش 39 بحثًا في تاريخ مكة المكرمة قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة في تلك الحقبة الزمنية، وتتبع مراحل تطور العمارة الإسلامية والنهضة التجارية والصحية في مختلف العصور، علاوة على وصف الرحلات العلمية لمكة، وطرق رحلات الحج واستقبال وفود الحجيج.

ويصاحب فعاليات الملتقى 5 معارضٍ تاريخية، تحتضن أهم الفنون التشكيلية والصور التاريخية والمخطوطات، إضافة إلى تجسيد الحارة المكية القديمة واستعراض أبرز الأزياء التراثية، التي تصف ثقافة أهالي المنطقة آنذاك.