︎ . مقطع فيديو متداول للمهندس مساعد القفاري يتحدث به عن مقومات بناء الإستثمار و إستراتيجياته و ضرب مثال حي لإستثماره مع الشباب السعودي حيث تسلسل الحديث على أثر استثماره بالانارة مع الشاب عبدالله القرشي .. مشاهدة ممتعة





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو للمهندس مساعد القفاري يتحدث عن بناء الإستثمار @AlgfariMussad @SeekerGlobal لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.