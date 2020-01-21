السعودية اليوم / ارتفاع عدد المنتدبين التونسيين بالخارج بنسبة 5 في المائة



تونس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

سجل عدد المنتدبين التونسيين في إطار التعاون الفني ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة خلال العام الماضي ليبلغ عددهم 3140 منتدباً مقابل 2985 العام الماضي .

وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن وكالة التعاون الفني التونسية ، أن قطاع التعليم الثانوي حظي بالنصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل 734 إطارا تربويا، يليه قطاع التعليم العالي بـ428 منتدبا، والقطاع الصحي الشبه الطبي بـ416 منتدبا.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية

// انتهى //

03:26ت م

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تونس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسسجل عدد المنتدبين التونسيين في إطار التعاون الفني ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة خلال العام الماضي ليبلغ عددهم 3140 منتدباً مقابل 2985 العام الماضي .وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن وكالة التعاون الفني التونسية ، أن قطاع التعليم الثانوي حظي بالنصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل 734 إطارا تربويا، يليه قطاع التعليم العالي بـ428 منتدبا، والقطاع الصحي الشبه الطبي بـ416 منتدبا.وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية بتعاقدها مع 654 إطارًا، تليها قطر بتعاقدها مع 407 إطارًا، ثم فرنسا بـ391 منتدباً، وعمان بـ308 منتدباً، والإمارات 297 منتدباً وكندا بـ289 منتدباً والكويت بـ201 منتدبا.// انتهى //03:26ت م0282

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