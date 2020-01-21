اخبار السعوديه

الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا نسائيا بالخبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا نسائيا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر «هداية»، اليوم، محاضرة بعنوان: «من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة»، بعد صلاة المغرب في جامع خديجة بامردوف بحي الثقبة.

كما نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس الأول، محاضرة بعنوان: «صيانة الإسلام للمرأة»، ويأتي ذلك ضمن البرنامج النسائي الذي ينظمه فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية؛ لتعزيز دور المرأة من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء؛ لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا نسائيا بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا