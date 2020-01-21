شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا نسائيا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر «هداية»، اليوم، محاضرة بعنوان: «من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة»، بعد صلاة المغرب في جامع خديجة بامردوف بحي الثقبة.

كما نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس الأول، محاضرة بعنوان: «صيانة الإسلام للمرأة»، ويأتي ذلك ضمن البرنامج النسائي الذي ينظمه فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية؛ لتعزيز دور المرأة من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء؛ لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.