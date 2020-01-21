شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «CAP» لمركز مراقبة السموم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نجح مركز مراقبة السموم بالمنطقة الشرقية في الحصول على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض «CAP»، وذلك نتيجة لتطبيق المركز لمعايير الجودة. يذكر أن المركز قد حصل سابقا على اعتماد الآيزو، ويقوم بتشغيله كادر سعودي بنسبة 98%‏.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد «CAP» لمركز مراقبة السموم بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.