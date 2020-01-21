شكرا لقرائتكم خبر عن رش حدائق وشوارع الظهران بالمبيدات الحشرية والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة أعمال الرش بالمبيدات الحشرية في الحدائق العامة وفي شوارع حي الدانة الشمالية والجنوبية بمدينة الظهران.

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