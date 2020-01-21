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رش حدائق وشوارع الظهران بالمبيدات الحشرية

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كثفت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة أعمال الرش بالمبيدات الحشرية في الحدائق العامة وفي شوارع حي الدانة الشمالية والجنوبية بمدينة الظهران.

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