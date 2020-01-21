شكرا لقرائتكم خبر عن «انضباط» في أول أيام الفصل الثاني بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

انتظم طلاب وطالبات مدارس الشرقية في انطلاقة أول أيام الفصل الدراسي الثاني أمس الأول وسط نسبة حضور عالية وانضباط.

أوضح ذلك مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان لـ ”الخليج 365” مشيرا إلى وقوفه أمس الأول على سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني مؤكدا أن كل الجهود المبذولة والقرارات الجديدة والصائبة من قبل قيادتنا الرشيدة، تتمحور حول النهوض بخارطة المنظومة التعليمية وبما يسهم في تحقيق تحصيل علمي متميز ومأمول في ظل تهيئة الظروف المناسبة.

ودعا تعليم الشرقية الطلاب وأولياء الأمور للتسجيل في الدورات النوعية المقامة بأندية الأحياء في الدمام والخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة والجبيل في عدد من المجالات العلمية والرياضية والفنية خلال الفترة من 25 جمادى الأولى وحتى 2 من جمادى الآخرة.

وفي إطار خطة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني وخطة الخدمات المساندة لتهيئة البيئة المناسبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم، قام المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني بزيارة ميدانية بإشراف فريق العمل للوقوف على تأهيل مبنى مكتب التعليم بغرب الدمام وللوقوف على أعمال النظافة والصيانة بمشاركة شركة تطوير للمباني والشركة المنفذة لأعمال النظافة في قطاعات الخبر والظهران والدمام والقطيف.