شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف كتاب بالعربية والإنجليزية في مهرجان القراءة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، صباح أمس، مهرجان القراءة في دورته الـ 14 على التوالي، والذي تنظمه إحدى المدارس الأهلية، وسط حضور عدد من القيادات التعليمية ومنسوبي المدارس.

ويضم المهرجان 38 دار نشر ويتضمن أكثر من 6200 عنوان وما يقارب 600 ألف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ويستفيد منه الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات وكذلك الأهالي.

وأكد د. الشلعان، أن الكتاب الورقي رغم الثورة المعلوماتية التقنية إلا أنه أثبت اجتذابه للقارئ بمختلف مستوياته الاجتماعية والعمرية، وذلك بفضل ما تحتوي عليه معارض ومهرجانات الكتاب من تنوع فكري ثقافي، حيث تفتح الثقافة أبوابها مشرعة بلا حدود، فالمعرفة بحر لا ساحل له، وأضاف: هذا ما تؤكد عليه رؤية مملكتنا الطموح 2030 التي تدعمها حكومتنا الرشيدة - أعزها الله-.

وأبدى د. الشلعان سعادته بتنظيم مثل هذا المهرجان واستقطاب دور نشر كبيرة لتقديم المفيد لأبنائنا الطلاب والطالبات، متمنيا في ذات الوقت التوفيق والسداد للقائمين على هذه المدارس ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وجميع دور النشر المشاركة والقائمين على تنظيم هذا المهرجان الذي يأتي إيمانا من المدارس بمسؤوليتها الاجتماعية في نشر الثقافة والمعرفة لمنسوبيها وللمجتمع المحيط بها، متطلعا أن يحقق هذا المعرض الأهداف المرجوة منه وأن يجد مرتادوه ما يطمحون إليه من اقتناء الكتاب ويحقق رغباتهم المعرفية والمتعة. يذكر أن المهرجان يتضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة خاصة بالأطفال، كذلك محاضرات وورش عمل خاصة بالتربويين والتربويات إلى جانب الأهالي، إضافة لفعاليات خاصة بالمؤلفين والمؤلفات.