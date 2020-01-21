شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية تكافح سوسة النخيل بـ «يوم حقلي» والان نبدء بالتفاصيل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء يوما حقليا عن خدمة النخيل، وذلك في إحدى المزارع بالمنطقة، بحضور مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف م. عماد آل مطر.

وتضمن البرنامج محاضرة بعنوان «خدمة النخيل» ألقاها م. مفيد الزاهر، تحدث فيها عن المواعيد المناسبة لزراعة النخيل، والتي تكون في شهري مارس وأبريل، وفي الخريف شهر أغسطس وسبتمبر، ثم تطرق إلى مصادر الفسائل .