شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية تكافح سوسة النخيل بـ «يوم حقلي» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن البرنامج محاضرة بعنوان «خدمة النخيل» ألقاها م. مفيد الزاهر، تحدث فيها عن المواعيد المناسبة لزراعة النخيل، والتي تكون في شهري مارس وأبريل، وفي الخريف شهر أغسطس وسبتمبر، ثم تطرق إلى مصادر الفسائل .
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