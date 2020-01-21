شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دروس «صفة وأحكام الصلاة» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس الأول سلسلة الدروس العلمية في «صفة وأحكام الصلاة»، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر «هداية»، في جامع ابن مفلح السبيعي بحي الثقبة بعد صلاة العشاء.

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