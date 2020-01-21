شكرا لقرائتكم خبر عن اللغة الصينية تصل إلى مدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أن إدراج اللغة الصينية سيكون في المرحلة الأولى للصف الثاني الثانوي ويبدأ تسجيل الطلاب الراغبين في دراسة اللغة الصينية خلال هذا الأسبوع، حيث تدرس كمادة اختيارية بنظام الساعات وتعامل كأي مادة من مواد نظام المقررات.
وأشارت إلى أنه في المرحلة الحالية اشترطنا أن يكون المعلم سعوديا، وبمجرد الإعلان تقدم عدد من المعلمين السعوديين ولم تتقدم أي معلمات لتدريس البنات، لكن في السنة القادمة سيكون هناك اهتمام بإدراج اللغة الصينية في مدارس البنات.
وأشاد مشعل العتيبي وخالد العتيبي من معلمي اللغة الصينية بالمدرسة على تجاوب الطلاب بالالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة، وحرصهم الشديد على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها.
يذكر أن وزارة التعليم بدأت تدريس اللغة الصينية مع بداية الفصل الدراسي الثاني في 8 مدارس للبنين كمرحلة أولى، 4 منها في الرياض واثنتان في الشرقية واثنتان في جدة.
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