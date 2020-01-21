شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر أطرافا صناعية لـ 600 مصاب في تعز والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة تعز، لتوفير أطراف عالية الجودة بمواصفات عالمية لـ600 مصاب. وثمن وكيل أول محافظة تعز د. عبدالقوي المخلافي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والدعم السخي المقدم لليمن من المملكة، في المجالات الإنسانية والصحية والبيئية والمشاريع التنموية للمحافظة خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن هذا الدعم يعد رافدا ومساندا لجهود السلطة المحلية، ويجسد الترابط بين الشعبين اليمني والسعودي. وقدمت وكيلة محافظة تعز د. إيلان عبدالحق، شكرها لمركز الملك سلمان؛ لدعمه المستمر لمحافظة تعز والمحافظات اليمنية في الجانب الصحي، وتخفيفه معاناة الجرحى.

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