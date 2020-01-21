شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 حقيبة شتوية من مركز الملك سلمان لكشمير وبلوشستان والان نبدء بالتفاصيل
كما وزع المركز 2000 حقيبة شتوية في مديرية قلات بإقليم بلوشستان، شملت 10000 مستفيد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 3500 حقيبة شتوية من مركز الملك سلمان لكشمير وبلوشستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.