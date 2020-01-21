شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 حقيبة شتوية من مركز الملك سلمان لكشمير وبلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1500 حقيبة شتوية في مديرية مظفر آباد بإقليم كشمير شملت 7500 مستفيد من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما وزع المركز 2000 حقيبة شتوية في مديرية قلات بإقليم بلوشستان، شملت 10000 مستفيد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.