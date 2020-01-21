شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه- رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين- أيده الله-.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير د. مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير د. سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن عبدالله بن سعود، والأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن منصور بن ثنيان، والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز.