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توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج مع ماليزيا

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وقع وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، مع وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا د. مجاهد يوسف، والوفد المرافق له، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من ماليزيا، وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وبحث د. بنتن، خلال استقباله د. مجاهد يوسف، في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مملكة ماليزيا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج ماليزيا لموسم حج 1441هـ.

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