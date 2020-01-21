شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج مع ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحث د. بنتن، خلال استقباله د. مجاهد يوسف، في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مملكة ماليزيا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج ماليزيا لموسم حج 1441هـ.
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