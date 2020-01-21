شكرا لقرائتكم خبر عن 5 برامج تدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل هذه المرحلة 5 برامج تدريبية في الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر.
وتستهدف هذه البرامج العاملين في إدارات المراجعة الداخلية والإدارات المالية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان. وتسهم هذه البرامج في رفع كفاءة المتدربين وتحسين أدائهم، واطلاعهم على تجارب الديوان، تنفيذا للأوامر السامية التي تؤكد على توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.
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